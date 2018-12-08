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Ünlü yorumcu uyardı! Obradovic ve Juventus…
Basketbol Süper Ligi

Ünlü yorumcu uyardı! Obradovic ve Juventus…

Fenerbahçe Erkek Baskebol Takımı antrenörü Zeljko Obradovic için, FBTV yorumcusu ve baskebolun efsane sunucularından Murat Murathanoğlu, flaş açıklamalarda bulundu.

8 Aralık 2018 13:27

Sarı-lacivertlilerin resmi yayın organında yayınlanan programda Murathanoğlu, son zamanlarda Ülker Arena’da tribünlerin boş kalmasından dolayı veryansın eden Obradovic için Juventus iddiasında bulundu.

Fenerbahçe taraftarına seslenen Murathanoğlu, sarı-lacivertlilerin uyanık olması gerektiğini ve Juventus’un bir basket takımı kuracağını, başına Obradovic’i getirmek istediğini söyledi.

Konuşmasının devamında taraftara seslenerek “Umarım mesaj gitmiştir” diyen Murat Murathanoğlu, “Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obra boş tribünü hak eden biri değil. Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve EuroLeague’in en büyük adaylarından biri olacak gibi ve koç olarak Obradovic’i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir..” dedi.

OBRADOVİC’TEN TARAFTARA SİTEM

Fenerbahçe’ye tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandıran efsane koç Zeljko Obradovic, son oynanılan iç saha maçında taraftara seslenerek, “Taraftarlara durumu anlamaları için seslenmek istiyorum. Salona gelin ve bu takımı destekleyin. Her maç salon tamaman dolu olmak zorunda. Benim oyuncularım bunu hak ediyor.” demişti.

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Son güncelleme 13:27 | 8 Aralık 2018
Zeljko Obradovic
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