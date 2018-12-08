Ünal Karaman’dan oyuncularına teşekkür: ‘Gözleri yarı baygındı…’

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u 3-0 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, “Özverinin karşılığında alınan bir galibiyet var. Camiaya hayırlı olsun.” dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlığı bulunan oyuncuların özverili şekilde mücadele ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Fenerbahçe maçından sonra Onazi, 12 gün antrenman yapmadı. Doktorun ‘Arka adalesinde sıkıntısı, ödemi var. Oynaması mümkün değil hocam.’ demesine rağmen o duruşu gösterdi. ‘Hocam ben oynamak istiyorum.’ dedi ve oynadı. Abdülkadir Ömür, 8 gün antrenman yapmadı. Dün katıldığı antrenmanın hemen başında ağrı hissetti. Bugün öğlen yaptığımız kontrol antrenmanında ‘Hocam biraz ağrılarım var fakat oynamak istiyorum.’ dedi. Sosa 7 gündür çalışmıyor. Dün antrenmana kontrollü kattık. Pereria, 5 gün çalışmadı, onun sonunda katıldı halen ağrısı var, ‘Ben de oynamak istiyorum.’ dedi.”

Yusuf Yazıcı’nın da hastalandığını aktaran Karaman, “Yusuf dünden beri epey serum yedi. Çok hasta, yarı baygın pozisyonunda gözleri vardı. ‘Hocam ben yine sahada olmak istiyorum.’ dedi. Bu duruşu gösterdikleri için sağlam oyuncularımla birlikte hepsine teşekkür ediyorum. Bu özverinin karşılığında alınan galibiyet var. Camiamıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ MAÇI

Karaman, gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

“Beşiktaş maçının bugün oynadığımız müsabakadan bizim nazarımızda hiçbir farkı yok. Her maça nasıl hazırlanıyorsak Beşiktaş maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. Beşiktaş maçı için kafamızda tek konu var. Bu kadar antrenmansız oyuncumuzun gösterdiği özveriyi anlatmıştık. Bir an önce sağlıklı bir şekilde gelip antrenmanlara katılmaları tek arzumuz odur. Sağlam antrenmanı yapmış hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırlıklarını tamamlamış futbolcular olarak Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz. Beklentimiz yine iyi bir oyunla iyi bir sonuç.”

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 3-0 Atiker Konyaspor | Süper Lig 15. hafta Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün parladığı maçı 3-0 kazanmayı başardı ve üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku