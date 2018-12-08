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Trabzonspor taraftarından Aykut Kocaman’a: ‘Şike yapsana’
Atiker Konyaspor

Trabzonspor taraftarından Aykut Kocaman’a: ‘Şike yapsana’

Trabzonspor ve Atiker Konyaspor arasında oynanan maçta bordo mavili taraftarlar, Konyaspor Teknik Diktörü Aykut Kocaman'ı hedef alarak "Şike yapsana" tezahüratında bulundu.

8 Aralık 2018 17:49

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya gelirken, bordo mavili taraftarlar tezahüratlarıyla rakip teknik direktör Aykut Kocaman’ı hedef aldı.

Medical Park Stadyumu’nda oynanan maçta tribünleri, dolduran Trabzonspor taraftarı, maç boyunca takımına yoğun destekte bulundu.

Karşılaşmada zaman zaman Atiker Konyaspor Teknik Direktörü aleyhinde tezahüratlarda bulunan Trabzonspor taraftarı, “Şike yapsana, Aykut Kocaman, şike yapsana” diye bağırdı.

Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 2010-11 sezonu sonrasında yaşanan şike soruşturması nedeniyle iki kulüp karşı karşıya gelmişti.

Kocaman o dönem sarı lacivertli ekibin başındaki isimdi.

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Son güncelleme 17:49 | 8 Aralık 2018
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