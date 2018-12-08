Trabzonspor taraftarından Aykut Kocaman’a: ‘Şike yapsana’

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya gelirken, bordo mavili taraftarlar tezahüratlarıyla rakip teknik direktör Aykut Kocaman’ı hedef aldı.
Medical Park Stadyumu’nda oynanan maçta tribünleri, dolduran Trabzonspor taraftarı, maç boyunca takımına yoğun destekte bulundu.
Karşılaşmada zaman zaman Atiker Konyaspor Teknik Direktörü aleyhinde tezahüratlarda bulunan Trabzonspor taraftarı, “Şike yapsana, Aykut Kocaman, şike yapsana” diye bağırdı.
Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 2010-11 sezonu sonrasında yaşanan şike soruşturması nedeniyle iki kulüp karşı karşıya gelmişti.
Kocaman o dönem sarı lacivertli ekibin başındaki isimdi.