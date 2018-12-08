Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Galatasaray 86-76 Banvit

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Galatasaray konuk ettiği Banvit’i 86-76 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti. Banvit ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya 6-0’lık seriyle başlayan Galatasaray, Auguste ve Hayes’in pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 13-5 üstün geçti. Webster’ın üç sayılık basketiyle 8. dakikada farkı çift hanelere (22-12) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Harrison ve Hayes’in dış atışlardan ürettiği sayılarla farkı açtı ve ilk çeyreği 29-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve oyun disiplinini kaybeden Galatasaray karşısında arka arkaya pota altından basketler üreten Banvit, 14. dakikada eşitliği yakaladı: 31-31. Morgan’ın pota altından kaydettiği basketle 16. dakikada ilk kez öne (34-35) geçen konuk ekip, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla soyunma odasına 46-45 önde gitti. Ünlü yorumcu uyardı! Obradovic ve Juventus... Fenerbahçe Erkek Baskebol Takımı antrenörü Zeljko Obradovic için, FBTV yorumcusu ve baskebolun efsane sunucularından Murat Murathanoğlu, flaş açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku İkinci yarıya Klobucar’ın basketleriyle başlayan Galatasaray, boyalı alandan bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 5 sayıya taşıdı: 55-50. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-kırmızılı ekip, Caner Erdeniz’in pota altından ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 27. dakika farkı yeniden çift hanelere (62-52) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Galatasaray, final periyoduna 64-57 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Moore ile pota altından basketler üreten Banvit karşısında Caner Erdeniz ve Erol Can Çinko’yla üç sayılık basketler bulan Galatasaray, 34. dakikayı 72-61 önde tamamladı. Auguste ve Webster’ın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 86-76 galip ayrıldı. Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de locadan takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Galatasaray: Klobucar 6, Göksenin Köksal 12, Harrison 7, Hayes 8, Auguste 27, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 8, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 6, Hasan Emir Gökalp 1, Webster 9

Banvit: Perez 12, Tolga Geçim, Rıdvan Öncel, Oliver 14, Morgan 16, Metehan Akyel 2, Şehmus Hazer 9, İsmail Cem Ulusoy, Moore 10, Shelton 13

1. Periyot: 29-15

Devre: 45-46

3. Periyot: 64-57

Beş faulle çıkan: 39.55 Harrison (Galatasaray) Galatasaray sporcularını taşıyan uçaktan zorunlu iniş Galatasaray Kadın Basketbol takımının da içinde bulunduğu İstanbul-Bodrum uçağı, sinyalizasyon sistemindeki arızadan dolayı Milas-Bodrum Havalimanını pas geçerek İzmir'e indi. İlgili Haberi Oku