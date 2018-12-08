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Spor Toto Süper Lig’de zirve ve kümede kalma yarışı karıştı! İşte güncel puan durumu!
Futbol

Spor Toto Süper Lig’de zirve ve kümede kalma yarışı karıştı! İşte güncel puan durumu!

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları nefes keserken Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da puan kaybetti. Trabzonspor, konuğu Atiker Konyaspor'u devirerek Galatasaray ve Beşiktaş'la puanları eşitledi. Zirve yarışı karışırken kümede kalma mücadelesinde de heyecan dorukta. İşte Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu!

8 Aralık 2018 21:46

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Beşiktaş’tan sonra, Galatasaray da konuğu Çaykur Rizespor’a iki puan kaptırdı ve bu sonuçlarla puan durumunda hem zirve hem de kümede kalma yarışı iyice kızıştı.

Gündüz bölümünde Sivasspor, Sivas’ta Göztepe’yi 2-0 yenerek tırmanışa devam ederken Trabzonspor da konuğu Atiker Konyaspor’u 3-0’la rahat geçerek 25 puana yükselip Beşiktaş ve Galatasaray’la puanları eşitledi. İşte güncel puan durumu:

Kümede kalma yarışında ise Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe tehlike hattına yaklaştı. Merakla beklenen Akhisarspor-Fenerbahçe maçının sonucuna göre küme düşme hattında yer alan takımlarda bir değişiklik yaşanabilir. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması da zirveyi ve ateş hakkını yakından ilgilendiriyor.

Sezonun flaş ekibi Antalyaspor’un Bursaspor’a konuk olacağı müsabakada ise Akdeniz ekibi maç fazlasıyla ikinci sıraya ortak olma şansını kovalayacak. Pazartesi akşamı ise Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü, Ankara’da; Kasımpaşa ile Kayserispor ise İstanbul’da buluşacak. 08 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ile devam etti. Maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselme şansı yakalayan Aslan, 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor'a karşı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:46 | 8 Aralık 2018
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Göztepe S.K.
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