Ersun Yanal’dan Fenerbahçe açıklaması

Son dakika: Fenerbahçe’de bir süredir devam eden teknik direktör belirsizliğinde sona geliniyor. İlk kez ‘Skor’ ekibinin duyurduğu Ersun Yanal-Fenerbahçe görüşmesi hakkında resmi ağızdan ilk açıklama geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bir eğitim konferansı için gelen Ersun Yanal, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Fenerbahçe ile ismi anılan Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüşme yaptıklarını belirterek, “Evet Fenerbahçe'yle bir görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır. Bu meseleler halledilmeyecek meseleler değildir. Herkesin kendisine göre bir takvimi vardır. Herkesin kendisine göre olan takvimine de biz saygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan anlaşmanın ne zaman sonuçlanacağı konusuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Bunun bir başka türlü baskı unsuruyla yapılmasına karşıyım. Fenerbahçe’yi konuştuk. Başka ne konuşacağız. Fenerbahçe'nin konuşulduğu her yerde de diğer her şey teferruat ve ayrıntıdır. Süre olarak gerçekten bir zaman veremem. Böyle bir süre de konuşulmadı, sadece fikir alışverişinde bulunduk.” dedi.

Yanal, taraftarların kendisi hakkında başlattığı kampanya ile ilgili neler söyleyeceği sorusu üzerine, “Çok net söyleyeyim, kimsenin özgür iradesi ve yaptığı özgür davranışı benim bağlayabileceğim bir şey değil. Aynı şekilde her yönetimin de kendi özgür iradesi kendisini bağladığı için benim de kendi özgür iradem kendimi bağlıyor. Biz özgür iradelere, eleştirirken de överken de saygı duymak zorundayız. Bu büyüklüğe de saygı duymak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal ve Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy’un hafta içinde yaptığı görüşmeyi ilk kez ‘SKOR’ duyurmuştu.

Son dakika... Ersun Yanal Fenerbahçe ile görüştü Son dakika... SKOR ÖZEL / Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası... Sarı lacivertli camiada haftalardır gür biçimde yükselmeye devam eden Ersun Yanal sesleri sonuç verdi. Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen`den Ersun Yanal açıklaması! `Balıklama atlar` Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için görüşme gerçekleştirdiği Ersun Yanal için, ''Eğer görüşme başladıysa Ersun hoca balıklama atlar' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku