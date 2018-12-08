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Semih Saygıner, Dünya Kupası’nda 3’üncü oldu!
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Semih Saygıner, Dünya Kupası’nda 3’üncü oldu!

Milli bilardocu Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

8 Aralık 2018 20:10

Mısır’ın Hurghada şehrinde düzenlenen Dünya Kupası’nda ana tablo ilk maçında Yunan rakibi Pilippos Kasidokosdas’ı mağlup eden Saygıner, sırasıyla Türk Milli sporcu Murat Naci Çoklu ve Belçilkalı Roland Forthomme’u eledikten sonra yarı finale çıktı. Yarı finalde de Belçikalı Frederic Caudrona’ya 40-39 yenilen Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası’nda 3’üncülüğü elde etti.

Semih Saygıner, uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptığı kariyerinin 4’üncü yılında 5’inci madalyasını da kazanarak dünya klasmanında 4 numaraya yükseldi. Milli bilardocu, 2019 yılında yapılacak Dünya Kupalarına 4 nolu seri başı oyuncu olarak katılacak. 27 Ekim 2018 Semih Saygıner`den yeni rekor! Milli bilardocu Semih Saygıner, 6 ıstakada 40 sayı çekerek 3 Bant Dünya Kupalarında yeni bir rekora imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:10 | 8 Aralık 2018
Semih Saygıner
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