Rıdvan Dilmen’den Ersun Yanal açıklaması! ‘Balıklama atlar’

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV’de Ersun Yanal’ın Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları hakkında konuştu.

Dilmen, Fenerbahçe ve Ersun Yanal flörtü hakkında ”Okuduklarımızdan Ersun Yanal ile görüşme olduğu yazılıyor. Süre konusunda anlaşamadılar diyorlar. Fenerbahçe, sen ilk 4’e sok, sezon sonu da devam edersin diyebilir. Ersun hoca da buna hayır demez. Bu seneyi ilk 4’te tamamlarsa sözleşmesi uzar maddesi olabilir” diye konuştu.

”YANAL, BALIKLAMA ATLAR…”

Ersun Yanal iddiaları hakkında konuşmaya devam eden Rıdvan Dilmen, ”Eğer Ersun Yanal ile bir görüşme başladıysa sonuçlanır. Ersun hoca, balıklama atlar. Fenerbahçe bu sonuçta.” sözlerini kullandı.

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