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Rıdvan Dilmen’den Ersun Yanal açıklaması! ‘Balıklama atlar’
Fenerbahçe

Rıdvan Dilmen’den Ersun Yanal açıklaması! ‘Balıklama atlar’

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için görüşme gerçekleştirdiği Ersun Yanal için, ''Eğer görüşme başladıysa Ersun hoca balıklama atlar' ifadelerini kullandı.

8 Aralık 2018 10:01

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV’de Ersun Yanal’ın Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları hakkında konuştu.

Dilmen, Fenerbahçe ve Ersun Yanal flörtü hakkında ”Okuduklarımızdan Ersun Yanal ile görüşme olduğu yazılıyor. Süre konusunda anlaşamadılar diyorlar. Fenerbahçe, sen ilk 4’e sok, sezon sonu da devam edersin diyebilir. Ersun hoca da buna hayır demez. Bu seneyi ilk 4’te tamamlarsa sözleşmesi uzar maddesi olabilir” diye konuştu.

”YANAL, BALIKLAMA ATLAR…”

Ersun Yanal iddiaları hakkında konuşmaya devam eden Rıdvan Dilmen, ”Eğer Ersun Yanal ile bir görüşme başladıysa sonuçlanır. Ersun hoca, balıklama atlar. Fenerbahçe bu sonuçta.” sözlerini kullandı.

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Son güncelleme 10:04 | 8 Aralık 2018
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