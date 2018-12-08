Manisaspor son iki antrenmana sıcak su olmadığı için çıkamadı!

Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, 4-0 yenildikleri Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada tesislerdeki elektriklerin kesildiğini, sıcak su olmadığı için 2 maç antrenmanını yapamadıklarını söyledi. Kazım Akgün, “Çok zor şartlar altında mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu hafta içerisinde elektriğimiz kesildi. Bu sebepten dolayı sıcak su olmamasından kaynaklı 2 antrenmanımızı yapamadık. Futbolcularımızı pansiyon gibi bir yer bulup orada barındırmaya çalıştık” dedi. Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu: `15 güne kadar dağılacağız` İlgili Haberi Oku Akgün sözlerine şöyle devam etti: “Zor şartlar altındayız. Süper Lig zamanındaki Manisaspor yok artık. Eski yönetimlerin yaptığı hataları bu dönemde bizler çekiyoruz. Biz de Manisalı olarak bu taşın altına elimizi koyduk. Göreve gelerek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maçı tutmaya çalıştık ama beceremedik. Uzatma dakikalarında da 2 gol yedik. Devre arasında transferi açmamız gerekiyor. Burayı benimseyecek oyuncuları almamız gerekiyor. Devre arası transferleri çok zor oluyor. Artezyenle çalışan şebeke suyumuz tesislerde yok. Dinamolar çalışmıyor, dinamolar da çalışmayınca su gelmiyor. Zaten elektriğimiz de yok.”

“Antrenmanı yapıyoruz, antrenmandan sonra futbolcuların terinin kurumaması lazım. Duş yapabileceğimiz bir yer yok. Bazen duş yapmamak daha iyi. Çünkü soğuk suyla duş yapmamak, hasta olmasından daha iyidir. Bu yüzden de 2 antrenman yapmadık. İletişimle alakalı bir sıkıntı da yaşadık. Antrenmanda içecek suda da problem vardı. Antrenmanda içecek suyumuz bile yoktu. Bu oyuncular profesyonel futbolcularımız, duş almadan nereye gidecekler. 10 tane oyuncum farklı farklı yerlerden geliyor. Bu çocuklar tesislerde kalıyorlar. Yerli oyuncularımız üstlerini giyinip evlerine gidiyorlar ama tesislerde kalan oyuncularımızın böyle bir imkanı yok.” TFF`den itiraf! Lisanssız menajerlere göz yumulmuş Transferlerde, aracıların yanı sıra offshore şirketlere 4 milyon euro'nun üzerinde para ödendiği kabul edildi. İlgili Haberi Oku