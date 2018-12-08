SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’den sert ‘sokak’ açıklaması! | Son dakika haberleri
MAÇ SONUCU | Villarreal 2-3 Celta Vigo | Okay Yokuşlu ilk kez…
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Villarreal 2-3 Celta Vigo | Okay Yokuşlu ilk kez…

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo formasıyla ilk golünü kaydetti.

8 Aralık 2018 22:52

İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) 15. haftasında oynanan maçta Celta Vigo, deplasmanda Villarreal’i 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Brais Mendez’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Celta Vigo, 49. dakikada milli futbolcu Okay Yokuşlu ve 51. dakikada Maxi Gomez’in golleriyle farkı üçe çıkardı.

Ev sahibi ekibin 83 ve 87. dakikalarda Carlos Bacca’nın golleriyle umutlandığı maçın kalan bölümünde skoru korumasını bilen Celta Vigo, haftayı üç puanla kapadı.

Mücadeleye ilk onbirde başlayan Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kalırken, Emre Mor yedek kulübesinde görev bekledi.

Sezon başında Trabzonspor’dan İspanyol ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo formasıyla ilk golünü kaydetti.

Bu galibiyetle Celta Vigo puanını 20’ye çıkarırken, Villarreal 14 puanda kaldı.

08 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Chelsea 2-0 Manchester City | Premier Lig 16. hafta İngiltere Premier Lig 16. hafta karşılaşmasında Chelsea'ye konuk olan Manchester City 2-0 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini alırken liderliği de Liverpool'a kaptırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:03 | 8 Aralık 2018
celta vigo Okay Yokuşlu Villarreal
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
2
-
0
Antalyaspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
1
-
0
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 09.12.2018 - 22:30 Rotterdam Splatz
Boca Juniors