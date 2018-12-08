MAÇ SONUCU | Schalke 04 1-2 Borussia Dortmund | Bundesliga 14. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga 14. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Schalke 04’e konuk olan lider Borussia Dortmund deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Veltins-Arena’da oynanan maçın 7. dakikasında Marco Reus’un asistinde Thomas Delaney ile golü bulan Borussia Dortmund 1-0’lık üstünmlüğü ele geçirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da oyuna kontrollü başlarken 61. dakikada Daniel Caligiuri’nin penaltı golüyle Schalke 04 beraberliği yakaladı.

Ancak Dortmund’un etkili isimlerinden Jadon Sancho 74. dakikada takımını tekrar 2-1’lik üstünlüğe taşıyan isim oldu ve maç bu skorla sona erdi.

Lider Dortmund puanını 36 yaparken Schalke 14 puanda kaldı. Dortmund gelecek hafta sahasında Werder Bremen’i konuk ederken Schalke 04 deplasmanda Augsburg’a ile karşılaşacak.

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