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MAÇ SONUCU | Schalke 04 1-2 Borussia Dortmund | Bundesliga 14. hafta
Dünyadan Futbol

MAÇ SONUCU | Schalke 04 1-2 Borussia Dortmund | Bundesliga 14. hafta

Almanya Bundesliga 14. haftasında oynanan Ruhr derbisinde Schalke 04 sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Konuk ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve liderliğini perçinledi.

8 Aralık 2018 19:43

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga 14. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Schalke 04’e konuk olan lider Borussia Dortmund deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Veltins-Arena’da oynanan maçın 7. dakikasında Marco Reus’un asistinde Thomas Delaney ile golü bulan Borussia Dortmund 1-0’lık üstünmlüğü ele geçirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da oyuna kontrollü başlarken 61. dakikada Daniel Caligiuri’nin penaltı golüyle Schalke 04 beraberliği yakaladı.

Ancak Dortmund’un etkili isimlerinden Jadon Sancho 74. dakikada takımını tekrar 2-1’lik üstünlüğe taşıyan isim oldu ve maç bu skorla sona erdi.

Lider Dortmund puanını 36 yaparken Schalke 14 puanda kaldı. Dortmund gelecek hafta sahasında Werder Bremen’i konuk ederken Schalke 04 deplasmanda Augsburg’a ile karşılaşacak.

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Son güncelleme 19:46 | 8 Aralık 2018
Borussia Dortmund Bundesliga schalke 04
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