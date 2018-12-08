MAÇ SONUCU | Chelsea 2-0 Manchester City | Premier Lig 16. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 16. hafta mücadelesinde Chelsea ile karşılaşan Manchester City, deplasmanda aldığı 2-0’lık yenilginin ardından liderlik koltuğunu kaptırdı.

İlk yarının son anlarında Eden Hazard’ın asistinde N’Golo Kante ile golü bulan Chelsea devreyi 1-0’lık üstünlükle tamamlarken 78. dakikada Hazard’ın kullandığı kornere iyi yükselen David Luiz skoru 2-0’a getirdi.

Maç boyunca yüzde 62’lik topla oynama yüzdesine sahip olan Manchester City aradığı golü bir türlü bulamayınca Londra ekibi mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

City bu skorla ligdeki ilk yenilgisini alırken zirveyi de bir puan fazlası olan Liverpool’a kaptırdı. İkinci sıradaki Manchester City 41 puanda kalırken üçüncü sıradaki Chelsea ise 34 puana ulaştı.

Chelsea gelecek hafta deplasmanda Brighton’a konuk olurken Manchester City evinde Everton’ı ağırlayacak.

MAÇ SONUCU | Bournemouth 0-4 Liverpool | Premier Lig 16. hafta İngiltere Premier Lig 16. hafta karşılaşmasında Bournemouth'a konuk olan Liverpool, Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı maçı 4-0 kazanmayı bildi. İlgili Haberi Oku