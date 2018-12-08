MAÇ SONUCU | Cagliari 2-2 Roma | Serie A 15. hafta

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER İtalya Serie A’da 15. hafta mücadelesinde milli yıldızımız Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi Cagliari, dramatik bir son bölüme sahne olan karşılaşmada 90+5’te 2-2’yi buldu ve bir puanı kopardı.

Roma formasıyla 50. resmi maçına çıkan Cengiz Ünder’in 90 dakikada sahada kaldığı mücadelede Roma’nın golleri 14’te Cristante ve 41’de Aleksandar Kolarov’dan geldi. Ev sahibi ekip ise 84’te Artur Ioanita ile farkı bire indirdi, 90+5’te sahneye çıkan Marco Sau skoru 2-2 olarak tayin etti.

50 – Cengiz Ünder will play today his 50th match with @OfficialASRoma in all competitions. Importance.#CagliariRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) 8 Aralık 2018

Ev sahibinde 90+3’te Farago’nun ağları giden ve skoru 2-2 yapan golü Faraga’nın Roma kalecisi Olsen’e faulü gerekçesiyle geçerli sayılmazken önce Luca Ceppitelli, sonra da Darijo Srna 90+3’te yoğun itirazlarından dolayı önce sarı kart gördü ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Dokuz kişi kalan Cagliari’de 90+5’te ise Marco Sau ilk golün sahibi Ioanita’nın muhteşem ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve skoru 2-2 olarak tayin etti. Tribünlerde büyük bir sevinç yaşanırken Roma’da Florenzi maçın son düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı. Roma puanını 21 yaparken Cagliari 17 puana yükseldi.

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