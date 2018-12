MAÇ SONUCU | Cagliari 2-2 Roma | Serie A 15. hafta

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER İtalya Serie A’da 15. hafta mücadelesinde milli yıldızımız Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi Cagliari, dramatik bir son bölüme sahne olan karşılaşmada 90+5’te 2-2’yi buldu ve bir puanı kopardı.

Roma formasıyla 50. resmi maçına çıkan Cengiz Ünder’in 90 dakikada sahada kaldığı mücadelede Roma’nın golleri 14’te Cristante ve 41’de Aleksandar Kolarov’dan geldi. Ev sahibi ekip ise 84’te Artur Ioanita ile farkı bire indirdi, 90+5’te sahneye çıkan Marco Sau skoru 2-2 olarak tayin etti.

50 – Cengiz Ünder will play today his 50th match with @OfficialASRoma in all competitions. Importance.#CagliariRoma

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 8 Aralık 2018