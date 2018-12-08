MAÇ SONUCU | Bournemouth 0-4 Liverpool | Premier Lig 16. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelen Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın şov yaptığı maçı 4-0’lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Mohamed Salah’ın golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıya da golle başlayan Liverpool, Mısırlı futbolcunun 48. dakikadaki golüyle durumu 2-0’a getirdi.

Bournemouth karşısında üstün bir futbol sergileyen Merseyside ekibi, 68. dakikada Steve Cook’un kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaparken 77. dakikada attığı golle hat-trick yapan Salah, gol perdesini de kapattı.

Deplasmanda 4-0’lık galibiyetle sahadan ayrılan Liverpool puanını 42 yaparken Bournemouth 23 puanda kaldı.

Liverpool ligde gelecek hafta sahasında Manchester United’ı ağırlarken Bournemouth deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.