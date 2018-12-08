ÖZET İZLE: Galatasaray Çaykur Rizespor özetİ! Rizespor Cimbom’u hüsrana uğrattı

Süper Lig 15. hafta maçında Galatasaray Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Galatasaray baskın başladığı mücadelede aradığı ilk yarının son dakikalarında buldu. 40. dakikada savunmanın ters vuruşuyla Selçuk İnan bir anda topu önünde buldu. Onun pasında Onyekuru’nun topuğuyla vuruşunda savunmadan dönen topu Rodrigues çok sert bir vuruşla ağlara yolladı. 58. dakikada ise Galatasaray Rodrigues’in pasıyla sol kanatta topu alan Nagatomo nefis bir orta kesti, ön direkte Eren Derdiyok’un kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve durumu 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor 2-0 geriye düşmesinin ardından rakibi karşısında baskıyı arttırdı. Sağ kanattan son çizgiye inen Orhan’ın ortasında savunmadan seken topu Vedat Muriç indirdi, Aminu Umar’ın gelişine sert vuruşunda top Muslera’nın kolunun altından ağlara gitti: 2-1! Sol kanattan gelişen Rizespor atağında Umar ortasını yaptı, kafalardan seken topa arka direkte Samudio gelişine sert bir vuruş yaptı ve maça denge getirdi. Seyir zevki üst düzey olan karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için işte; Galatasaray Rizespor özeti…

GALATASARAY RİZESPOR ÖZET İZLE

GALATASARAY 3 HAFTADIR BASIN TOPLANTISINA KATILMIYOR

Galatasaray teknik ekibi, 3 haftadır karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantılarında yer almıyor. Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray’da maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına bu hafta da herhangi bir isim katılmadı. Fatih Terim’in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Levent Şahin ya da Ümit Davala, üst üste 3 maçtır toplantılarda yer almadı. Konyaspor maçında teknik ekipten herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonrasında Galatasaray Kulübü 20 bin TL ceza alırken, Beşiktaş karşılaşması sonrasında da herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonucunda ‘Talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig`de zirve ve kümede kalma yarışı karıştı! İşte güncel puan durumu! Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları nefes keserken Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da puan kaybetti. Trabzonspor, konuğu Atiker Konyaspor'u devirerek Galatasaray ve Beşiktaş'la puanları eşitledi. Zirve yarışı karışırken kümede kalma mücadelesinde de heyecan dorukta. İşte Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu! İlgili Haberi Oku ÇAYKUR RİZESPOR’DAN “VAR” İSYANI

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Güçlü bir rakip ile oynamamıza rağmen 2-2 ile 3-2 bitebilirdi. Şans da bizden yana değildi. Bir şeyi merak ediyorum. Bu seyircinin gücü futbola yansıması mı gerekir, yansımaması mı gerekir. Bence yansımaması gerekir. Saha oynayan oyuncuların üstünlüğü yansıması gerekir. Neden seyirci baskısı altında hakemlerimiz etkileniyor. Bilmiyorum hakem golde ne vardı ne gördü. Neticede taşradan gelen takımlarında bence biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hakkının da savunulmasını düşünüyorum. Seyirci altında kalmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum”

Kulüpler Birliği tarafından yayınlanan metnin sorulması üzerine Kartal, “O deklerasyonda şeyim vardı. Göksel bey ile beraber tartıştıktan sonra o neticeye katıldım. Ama bilmiyorum yanlış veya doğru tartışılıyor. Bizim görüşümüz öyleydi. Öyle beyan verdik. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum herhalde” diye cevap verdi.