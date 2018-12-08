Juventus İnter’i 1-0 devirdi! Avrupa’nın en iyisi…

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 15. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter’i 1-0 mağlup etti.

Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren Juventus’un, puan cetvelinde üçüncü durumdaki Inter’i ağırladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.Karşılaşmanın 66. dakikasında Mario Mandzukic’in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

15 maçta 14 galibiyet 1 beraberlikle 43 puan toplayan Juventus bu alanda Avrupa’nın 5 büyük ligi içinde en iyi başlangıç yapan takım oldu. 32 gol atan Juve kalesinde sadece 8 gol gördü. Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 43’e yükseltirken, Inter ise 29 puanda kaldı.

Juventus’ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 82. dakikada Miralem Pjanic’in yerine oyuna girdi.