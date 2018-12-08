MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. Beşiktaş’ın Alanya’da puan bıraktığı haftada kazanarak dezavantajlı durumdan kurtulmak ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkmak isteyen Aslan, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray’ın gollerini 40’ta Garry Rodrigues ve 58’de Eren Derdiyok kaydetti. Türk Telekom Stadı’nda 2-0’dan geri dönmeyi başaran Çaykur Rizespor’un sayıları ise 67’de Umar Aminu’dan ve 80’de Braian Samudio’dan geldi. Galatasaray bu sonuçla 25 puana yükselip maç fazlasıyla Beşiktaş ve Trabzonspor’la eşit puanla 5. sırada kaldı. Çaykur Rizespor ise 11 puanla son sırada kalırken böylesi kritik deplasmanda aldığı puanla moral depoladı.

CEZALI VE SAKATLAR

Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges maçta görev yapamadı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

GALATASARAY: Muslera, Ozan, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Muğdat, Onyekuru, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Abdullah, Boldrin, Umar, Petrucci, Samudio, Vedat

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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