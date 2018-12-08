SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Meclis'teki AB toplantısı iyi başladı karşılıklı eleştirilerle bitti
Galatasaray 3 haftadır basın toplantısına katılmıyor! Cezası ne olacak?
Galatasaray

Galatasaray 3 haftadır basın toplantısına katılmıyor! Cezası ne olacak?

Galatasaray teknik ekibi, 3 haftadır karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantılarında yer almıyor.

8 Aralık 2018 21:57

Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına bu hafta da herhangi bir isim katılmadı. Fatih Terim'in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Levent Şahin ya da Ümit Davala, üst üste 3 maçtır toplantılarda yer almadı.

07 Aralık 2018 SON DAKİKA Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`in bir cezası daha onandı TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 45 gün hak mahrumiyetini onadı. Kurul, dün de Mustafa Cengiz'e verilen bir başka kararı onamıştı. İlgili Haberi Oku

Konyaspor maçında teknik ekipten herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonrasında Galatasaray Kulübü 20 bin TL ceza alırken, Beşiktaş karşılaşması sonrasında da herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonucunda ‘Talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Son güncelleme 22:01 | 8 Aralık 2018
levent şahin Ümit Davala
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe