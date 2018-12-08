Galatasaray 3 haftadır basın toplantısına katılmıyor! Cezası ne olacak?

Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına bu hafta da herhangi bir isim katılmadı. Fatih Terim'in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Levent Şahin ya da Ümit Davala, üst üste 3 maçtır toplantılarda yer almadı.

SON DAKİKA Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`in bir cezası daha onandı TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 45 gün hak mahrumiyetini onadı. Kurul, dün de Mustafa Cengiz'e verilen bir başka kararı onamıştı. İlgili Haberi Oku

Konyaspor maçında teknik ekipten herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonrasında Galatasaray Kulübü 20 bin TL ceza alırken, Beşiktaş karşılaşması sonrasında da herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonucunda ‘Talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.