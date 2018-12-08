Ersun Yanal Kuşadası’nda konuşacak!

Fenerbahçe camiasının bir numaralı teknik direktör adayı olan ve kısa bir süre önce Asbaşkan Semih Özsoy ile biraraya geldiği iddia edilen ve sessiz kalışıyla dikkat çeken Ersun Yanal, cumartesi günü Kuşadası’nda panele katılacak.

A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor teknik direktörlüğü görevlerinin yanı sıra TFF’de Futbol Gelişim Direktörlüğü, Alt Yaş Milli Takımlar Sorumluluğu gibi görevleri yürütmesinden dolayı sık sık panellerde ortaya çıkan Yanal’ın 2018 yılındaki 11. paneli için Kuşadası’nda olacak olması gözleri bu panele çevirdi.

3. Atlas Sağlık Eğitim Vakfı’nın düzenlediği Kuşadası KoruMar Otel’deki “Sporda ve Futbolda gelecek nasıl şekillenecek Biz ülke olarak neler yapmalıyız?” panelinin saat 13:00’te başlayacağı bildirildi.

Uzun zamandır Fenerbahçe’nin gündeminden düşmeyen ancak ortalıkta görünmeyen ve açıklama yapmayan Yanal’ın cumartesi günkü panelde Fenerbahçe ile ilgili gelebilecek sorulara ne cevap vereceği merak konusu oldu.