Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’dan VAR isyanı: ‘Golde ne vardı da hakem ne gördü?’

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Güçlü bir rakip ile oynamamıza rağmen 2-2 ile 3-2 bitebilirdi. Şans da bizden yana değildi. Bir şeyi merak ediyorum. Bu seyircinin gücü futbola yansıması mı gerekir, yansımaması mı gerekir. Bence yansımaması gerekir. Saha oynayan oyuncuların üstünlüğü yansıması gerekir. Neden seyirci baskısı altında hakemlerimiz etkileniyor. Bilmiyorum hakem golde ne vardı ne gördü. Neticede taşradan gelen takımlarında bence biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hakkının da savunulmasını düşünüyorum. Seyirci altında kalmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum”

Kulüpler Birliği tarafından yayınlanan metnin sorulması üzerine Kartal, “O deklerasyonda şeyim vardı. Göksel bey ile beraber tartıştıktan sonra o neticeye katıldım. Ama bilmiyorum yanlış veya doğru tartışılıyor. Bizim görüşümüz öyleydi. Öyle beyan verdik. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum herhalde” diye cevap verdi. Rıdvan Dilmen`den Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ve Ersun Yanal değerlendirmesi İlgili Haberi Oku “VAR var da herkese VAR yok”

“VAR var da herkese VAR yok” diyen Başkan Kartal, “Herkese düzgün bir şekilde VAR olsa. En azından doğruyu yakalıyoruz burada ama VAR'ın herkese var olduğunu düşünmüyorum. Rizespor maçlarında VAR'dan bize doğru dürüst bir şey çıkmadı. VAR'ın faydalı olduğu düşüncesindeyim. Bence VAR uygun, iyidir” şeklinde konuştu.

“Kimin ayağına basarsan neticede o bağırıyor”

Galatasaray'ın Kulüpler Birliği toplantısında katılmamasının sorulması üzerine Hasan Kartal, “Kimin ayağına basarsan neticede o bağırıyor. Buna diyecek bir şey yok. Galatasaray'ın işine gelmediği için bu şekilde yapmış olabilir” dedi. Takımdaki eksiklikleri Teknik Direktör Okan Buruk ile belirlediklerini söyleyen Kartal, “Devre arasında 3-4 tane oyuncu almamız gerekiyor. Hocamız çok kaliteli. Ekip olarak uyum içerisindeyiz. Biz bu sezon iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ile devam etti. Maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselme şansı yakalayan Aslan, 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor'a karşı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku