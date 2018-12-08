Galatasaray Çaykur Rizespor canlı izle! Cimbom’a evinde büyük şok!

Süper Lig’de 15. hafta heyecanı Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçti. İkinci yarının son bölümlerdi 2-0 geride olan Rizespor 2-2’yi yakaladı. Hafta içinde oynadığı Türkiye Kupası maçında genç kadro ile Keçiörengücü’nü mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Çaykur Rizespor’u da devirerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Maçta 3 puan mücadelesi verecek Galatasaray’da eksik ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 14 maçta 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi sonrasında aldığı 10 puanla son basamakta yer alan Rizespor ise zorlu rakibi karşısında kazanarak hem büyük bir sürprize hem de yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. İşte, Galatasaray Rizespor canlı izle bağlantısı…

GALATASARAY RİZESPOR CANLI İZLE

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM

GALATASARAY RİZESPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Muğdat, Onyekuru, Rodrigues, Eren

Rizespor: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Petrucci, Abdullah, Aminu Umar, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi.

Beşiktaş Galatasaray derbisinde öldüren saldırı! Demir çubukla vurdular... İstanbul'da geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini restoranda izleyen Beşiktaş taraftarı 4 kişi maç sonu çıkan kavgada yaralandı. Restoran sahibi ve yanındakiler tarafından kafasına vurulan demir çubukla ağır yaralanan Mehmet Tutulkan (36) bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Tutulkan'ın ölümüne neden olan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00’da kozlarını paylaşacak. İki ekibin karşılaşması 8 Aralık 2018 Cumartesi günü Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

GS GALİBİYETE HASRET KALDI

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 8 haftada 6 galibiyet çıkaran Galatasaray, daha sonra oynadığı 6 haftada sadece 1 kez kazanabildi. Bu süreçte deplasmanda Kayserispor'u yenen sarı-kırmızılılar, Bursaspor, Fenerbahçe ve A. Konyaspor ile berabere kalırken, E. Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

GALATASARAY’DA 7 EKSİK

Galatasaray'da Serdar Aziz, Badou Ndiaye ve Ryan Donk kırmızı kart cezasından, Fernando da sarı kart cezasından dolayı bu akşamki maçta oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş'ün sakatlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın da Fenerbahçe derbisinden aldığı cezalar sürüyor.

OZAN KABAK SINIRDA

Çaykur Rizespor maçı öncesinde Galatasaray'da 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Ozan Kabak, Rizespor karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak M. Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

GS SON 10 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda alınan skorlarsa şöyle;

18.2.2017 TSL Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray 17.9.2016 TSL Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor 4.5.2016 TÜK Galatasaray 0-0 Çaykur Rizespor 20.4.2016 TÜK Çaykur Rizespor 1-3 Galatasaray 9.4.2016 TSL Galatasaray 1-1 Çaykur Rizespor 7.11.2015 TSL Çaykur Rizespor 4-3 Galatasaray 30.5.2015 TSL Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray 25.1.2015 TSL Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor 02.3.2014 TSL Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray 28.9.2013 TSL Galatasaray 1-1 Çaykur Rizespor

GALATASARAY’DA 7 EKSİK

Galatasaray'da Serdar Aziz, Badou Ndiaye ve Ryan Donk kırmızı kart cezasından, Fernando da sarı kart cezasından dolayı bu akşamki maçta oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş'ün sakatlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın da Fenerbahçe derbisinden aldığı cezalar sürüyor.