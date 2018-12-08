MAÇ SONUCU | Trabzonspor 3-0 Atiker Konyaspor | Süper Lig 15. hafta

Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta rakip kaleye 6 şut çeken ve 2 isabet bulan bordo mavili ekip etkili futboluyla rakibini bunaltmayı başardı.

İkinci yarıya da oyunun kontrolünde elinde tutmayı başararak başlayan Trabzonspor’da kilidi açan isim Abdülkadir Ömür oldu.

Maçın 76. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan genç futbolcu takımına penaltı kazandırırken Hugo Rodallega’nın golüyle skor 1-0’a geldi.

Bu golden 1 dakika sonra oyuna ikinci yarıda giren Caleb Ekuban sahneye çıktı ve Trabzonspor 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. İlk golün yaratıcısı olan Abdülkadir Ömür, bu golde de asisti yapan isim oldu.

Üst üste yediği gollerle şok yaşayan Konyaspor’un farkı azaltmak için harcadığı çaba sonuçsuz kaldı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Konyaspor yarı sahasında topu kapan Ogenyi Onazi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunda maçın sonucunu 3-0 belirlemeyi başardı.

Bordo mavili ekip bu galibiyetle puanını 25 yaparken Konyaspor 21 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş’a konuk olurken Atiker Konyaspor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

ONAZİ DÖNDÜ

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan uzak kalan Ogenyi Onazi, Atiker Konyaspor mücadelesiyle takımdaki yerini aldı. Ligde son olarak 12´nci haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen, Fenerbahçe ile Kayserispor mücadelelerini kaçıran Onazi, ligde iki maç aradan sonra Atiker Konyaspor karşısında ilk 11´de sahaya çıktı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor’dan hafta içerisinde yapılan maça davet çağrılarına taraftarlar kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe maçında Doğu Alt J, Güney Kale Arkası Alt J ve Kuzey Kale Arkası Alt J bloklarında bulunan taraftarların ceza almasına rağmen bordo-mavili taraftarlar Atiker Konyaspor mücadelesinde tribünlerin önemli bölümünü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Az sayıda Atiker Konyasporlu taraftar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.