MAÇ SONUCU | Sivasspor 2-0 Göztepe

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 kaybederek düşüşünü sürdüren Göztepe, kendisi gibi orta sıralarda yer alan Demir Grup Sivasspor ile Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Arda Kardeşlerin yönetiği karşılaşmada 55. dakikada Sivasspor’da Emre, soldan ceza alanına girdi. Vuruşunu yapmak üzereyken Kadu ile girdiği mücadele sonraıs yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından Arda kardeşler Sivasspor lehine penaltıyı verdi. Göztepeli Kadu, ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekipte Rybalka penaltı vuruşunun ardından takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede dakikalar 80’i gösterirken Uğur soldan harika bir orta yolladı. Kafa vuruşunu yapan Douglas, takımını 2-0 öne geçirdi. Mücadeleni geri kalan kısmında başka gol olmayınca ev sahibi Sivasspor, Göztepe karşısında 2-0’lık galibiyet sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor’un puanı 21’e çıkarken, Göztepe 18 puanda kaldı.

Sivasspor, Hakan Keleş’in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 4 lig maçında 10 puan aldı.

Demir Grup Sivasspor, ligin 16. haftasında sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek. Göztepe ise gelecek maçta Bursaspor ile İzmir’de karşılaşacak.