Beşiktaş’ta Karius kalesinde devleşti taraftar çıldırdı!

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalırken maça damga vuran isim yaptığı kurtarışlarla Loris Karius oldu.

Loris Karius Süper Lig kariyerinde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapatırken 90+3’te mutlak golü önledi ve alınan 1 puanda baş rol oynadı. Maçın adamı seçilen Karius'un Aytemiz Alanyaspor maçındaki başarılı performansı İngiliz basınına da yansıdı. Mirror gazetesi, Karius'un Beşiktaş'a geldiği günden bu yana en iyi performansını gösterdiğini ve son haftalarda toparlandığını söylerken, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere Türkiye'de herkesin dudaklarında Karius isminin olduğunu yazdı.

Sezon başından beri eleştiri oklarının hedefinde olan Karius için Alanyaspor maçın ardından sosyal medyadan övgü dolu sözler sarf edildi. İşte Karius paylaşımları…

Karius için nazar duası, Enter pic.twitter.com/AOmI6m1rKn — Alkoluk Başkan J.K (@AlkolukBaskan) 7 Aralık 2018

Dün karius olmasa en az 3-4 gol yerdik bir puanı alan kişi bence karius ,zaten birde Ljajic kötü oynamadı, takımın geri kalanı berbattı. — Pepe_5 (@bjk_pepe_) 8 Aralık 2018

Karius topu değil maçı kurtardı… pic.twitter.com/Po22dqBMMI — Fikret Başkan (@fikretbskan) 7 Aralık 2018

Karius 1 puani aldı takım diğer 2 puan için varlık gösteremedi maalesef… — alicansun (@cansunali29) 7 Aralık 2018

Karius Alanya’dan tek başına 1 puanla dönüyor. Geldiği günden bu yana en iyi maçı ve en iyi performansı. — Atakan Kurt (@atakankurt2) 7 Aralık 2018

Acaba Karius’a “Kova” tweeti atanlar twitlerini siliyorlar mıdır ? pic.twitter.com/Cg2eoROgOH — Beşiktaş Halkı(@BesiktasHalki) 7 Aralık 2018

Maçın adamı Karius ise “3 puan Alanyaspor'un hakkıydı ve Beşiktaş 1 puan kazandı” demektir. — Ertem Şener (@ertemsener) 7 Aralık 2018