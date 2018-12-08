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Beşiktaş’ta Karius kalesinde devleşti taraftar çıldırdı!
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Karius kalesinde devleşti taraftar çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Maça damga vuran isim ise siyah beyazlıların kalecisi Karius oldu. Alman kaleci Karius, 90+3'te mutlak golü önledi ve alınan 1 puanda baş rol oynadı. Daha önce bir çok kez eleştirilen kaleci sosyal medyayı salladı...

8 Aralık 2018 10:28

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalırken maça damga vuran isim yaptığı kurtarışlarla Loris Karius oldu.

Loris Karius Süper Lig kariyerinde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapatırken 90+3’te mutlak golü önledi ve alınan 1 puanda baş rol oynadı. Maçın adamı seçilen Karius'un Aytemiz Alanyaspor maçındaki başarılı performansı İngiliz basınına da yansıdı. Mirror gazetesi, Karius'un Beşiktaş'a geldiği günden bu yana en iyi performansını gösterdiğini ve son haftalarda toparlandığını söylerken, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere Türkiye'de herkesin dudaklarında Karius isminin olduğunu yazdı.

Sezon başından beri eleştiri oklarının hedefinde olan Karius için Alanyaspor maçın ardından sosyal medyadan övgü dolu sözler sarf edildi. İşte Karius paylaşımları…

Son güncelleme 10:28 | 8 Aralık 2018
karius
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