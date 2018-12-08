Beşiktaş Galatasaray derbisinde öldüren saldırı! Demir çubukla vurdular…

Olay geçtiğimiz Pazar günü Maltepe Küçükyalı’da bulunan bir restoranda meydana geldi. Mehmet Tutulkan ve 3 arkadaşı, Beşiktaş -Galatasaray derbisini izlemek buraya geldi. İddiaya göre Beşiktaş taraftarlarının gol sevinci sonrası restoranda tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından restoranda bulunan diğer kişilerin araya girmesiyle ortam yumuşadı. Maç bitiminde restorandan ayrılan Tutulkan ve arkadaşları, kapı önünde saldırıya uğradı.

Restoran sahibi Serhan A. ve yanındakiler, Mehmet Tutulkan ile 3 arkadaşına saldırdı. Tutulkan restoran önündeki demir çubuğu alarak kendini korumaya çalıştı. Ancak elindeki çubuğu alan kişiler, Tutulkan’ın başına defalarca vurdu. Olayda yaralanan 4 kişi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başından ağır şekilde yaralanan Mehmet Tutulkan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 5 gündür yaşam mücadelesi veren bir çocuk babası Tutulkan hayatını kaybetti. Mehmet Tutulkan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Tutulkan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Altıntepe Kılavuz Çayırı camine getirildi. Eşi Arife Tutulkan tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken anne Yeter Tutulkan oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Taziyeleri kabul eden baba Metin Tutulkan’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Tutulkan’ın cenazesi öğle namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük mezarlığında toprağa verildi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 kişiden restoran sahibi Serhan A tutuklanarak Maltepe ceza evine gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

LİNÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Restoran dışında Beşiktaşlı taraftarların linç edilmesi çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Mehmet Tutulkan’ın Demir sopalarla darp edildiği görülüyor.

OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan, yaşanan olaydan 4 saat önce kızına sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Evde ailesiyle küçük kızının doğum gününü kutlayan Tutulkan’ın olduğu son cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.