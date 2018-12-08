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Ahmet Ağaoğlu: ‘Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var’
Trabzonspor

Ahmet Ağaoğlu: ‘Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncularının çok büyük bir özveri ve takım ruhu ortaya koyduklarını belirterek, güzel oyun oynadıktan sonra skorunda geldiğini söyledi.

8 Aralık 2018 19:58

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahalarında 3-0 kazandıkları Atiker Konyasypor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, “Önce oyundan keyif alacaksınız. Skor sonra gelir. Önemli olan oyun oynamak. Arka arkaya 2 maç 3 maç gibi ifadeler oldu.

Trabzonspor bu. Neden arka arkaya 9 maç olmasın. İyi oynuyoruz. Takım oturdu. Kimse bilmiyor ama bu akşam oynayan arkadaşların 4’ü sakattı. Abdulkadir Ömür sabah belli oldu. Yusuf Yazıcı, Sosa ve Onazi sakattı. Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var” dedi. Ağaoğlu, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise, “Tek tek gidiyoruz. Bu maç gibi oynayalım yeter bize” ifadelerini kullandı. 08 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Trabzonspor 3-0 Atiker Konyaspor | Süper Lig 15. hafta Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün parladığı maçı 3-0 kazanmayı başardı ve üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:58 | 8 Aralık 2018
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