SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İYİ Parti-CHP ittifak görüşmesi başladı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar sona erdi. Rövanş müsabakaları 18, 19 ve 20 Aralık'ta yapılacak.

7 Aralık 2018 00:47

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar sona erdi.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan bu turda rövanş müsabakaları 18, 19 ve 20 Aralık’ta yapılacak.

Beşinci eleme turunda ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sivas Belediyespor-Trabzonspor: 2-2

Gençlerbirliği-Hatayspor: 2-1

Nazilli Belediyespor-Göztepe: 0-3

Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor: 7-2

Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: 0-2

Keçiörengücü-Galatasaray: 1-2

Ümraniyespor-1461 Trabzon: 4-1

Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 5-1

Altay-Kayserispor: 1-2

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü: 4-2

Fatih Karagümrük-Akhisarspor: 1-4

Menemen Belediyespor-Kasımpaşa: 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-0

Fenerbahçe-Giresunspor: 1-0

06 Aralık 2018 MAC SONUCU | Fenerbahçe 1-0 Giresunspor Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip İslam Slimani'nin 80. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:47 | 7 Aralık 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Göztepe S.K.
Yarın - 20:30
-
Bursaspor
Sivasspor
15/12/2018 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 09.12.2018 - 22:30 Rotterdam Splatz
Boca Juniors