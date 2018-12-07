Trabzonspor, bu sezon ilk peşinde

Ligde son oynadığı iki karşılaşmada Fenerbahçe ve Kayserispor karşısından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 15’inci hafta mücadelesinde yarın sahasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

ATİKER KONYASPOR İLE 35’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Medical Park Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 35’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 34 maçta Trabzonspor’un 17, Atiker Konyaspor’un 9 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 49 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN ATİKER KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Onazi, Olcay, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Kucka, Semih, Batuhan, Sosa*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.