TFF’den itiraf! Lisanssız menajerlere göz yumulmuş

Dünya futboluna dair belgelere dayanan çarpıcı iddialarda bulunan ‘Football Leaks'in Türkiye'ye yönelik yeni dosyası ortaya çıktı. Bir belgeye göre TFF, FIFA'yla yaptığı yazışmalarda, 2015-16 sezonunda kulüplerin lisanssız yabancı ve Türk aracıların yanı sıra ‘offshore' şirketlerine de 4 milyon Euro'nun üzerinde para ödediğini kabul ediyor.
Yapılan 30 ödemenin beşinde, TFF'nin kayıtları ile gerçek sözleşme bedeli arasında uyuşmazlıklar da bulunuyor. Blacksea.eu internet sitesinin paylaşımlarına göre TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile FIFA'da transfer işlerinden sorumlu Kimberly Morris arasındaki e-posta trafiği Türk ekiplerinin menajerlere bildirilen rakamlardan çok daha fazlasını ödediğini ortaya koyuyor. Menajerlere ödenen gerçek rakamın toplamda 4.31 milyon Euro ve 5.37 milyon Türk Lirası olduğu belirtiliyor. FIFA, bu konuda TFF'ye uyarı cezası da veriyor.
Bir FIFA yetkilisi, konu ile ilgili blacksea.eu’ya yaptığı açıklamada “aracıların yaptıkları ihlallere yaptırım uygulama sorumluluğunun üye federasyonların yetkisinde” ifadelerini kullanarak sorumlunun TFF olduğuna vurgu yapıyor.
KAYITLARDA BULUNMAYAN ÖDEMELER
Akhisar…………………………..324.500 Euro / 30.000 TL
Fenerbahçe…………………….1.406.000 Euro
Rize………………………………60.400 TL
Bursa…………………………… 175.000 Euro
Antalya………………………….1.250.057 Euro / 2.852.740 TL