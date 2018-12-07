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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in bir cezası daha onandı
Galatasaray

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in bir cezası daha onandı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 45 gün hak mahrumiyetini onadı. Kurul, dün de Mustafa Cengiz'e verilen bir başka kararı onamıştı.

7 Aralık 2018 16:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in 45 günlük hak mahrumiyetini onadı. TFF’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Cengiz’e, GS TV’de yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının onandığı belirtildi. Tahkim Kurulu, dün de Cengiz’e verilen bir diğer 45 gün ve 30 bin lira para cezasını onamıştı.

06 Aralık 2018 SON DAKİKA Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz`in cezası onandı Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz'e PFDK tarafından verilen cezaları onadı. İlgili Haberi Oku

Kurulun, Galatasaray Kulübüne çeşitli nedenlerden dolayı verilen 160 bin lira ile sarı-kırmızılı takımın iç sahada bazı tribünlerde bulunan taraftarların bir sonraki maça girememe cezasını da onadığı kaydedildi.

Son güncelleme 22:37 | 14 Aralık 2018
galatasaray Mustafa Cengiz tahkim kurulu
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