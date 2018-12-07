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Fenerbahçe’de Frey şoku…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Frey şoku…

Son dakika! Fenerbahçe'ye Mathieu Valbuena'dan sonra bir kötü haber de Michael Frey'den geldi... Sol ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilen Michael Frey Akhisar maçında forma giyemeyecek.

7 Aralık 2018 15:00

Fenerbahçe’ye Mathieu Valbuena’dan sonra bir kötü haber de İsviçreli golcüsü Michael Frey’den geldi…

Ziraat Türkiye Kupası’nda dün akşam Ülker Stadyumu’nda oynanan Giresunspor maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan İsviçreli golcünün Akhisarspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncumuz Michael Frey dün oynadığımız Giresunspor maçının ilk yarısında aldığı darbe sonucu ayak bileği burkulmuş ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştır. Kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sponsorumuz Liv Hospital doktorları tarafından yapılan muayene ve tektikler sonucunda sol ayak bileğinde iki bağın yırtık olduğu, bir tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem saptanmış ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Son güncelleme 22:37 | 14 Aralık 2018
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