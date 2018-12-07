Fenerbahçe Alper Boğuşlu’yu resmen açıkladı…

Son dakika… Fenerbahçe, kaleci antrenörü eksiğini tecrübeli isim Alper Boğuşlu'yla çözdü…

2009-2013 yıllarında da Trabzonspor’da çalışan Alper Boğuşlu sarı lacivertli kulüpte resmen göreve başladı. Comolli ile bir araya gelen Boğuşlu için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı…

Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Fenerbahçe'ye “Fenerbahçeli” kaleci antrenörü Fenerbahçe, kaleci antrenörü eksiğini tecrübeli isim Alper Boğuşlu'yla çözdü. İlgili Haberi Oku

ALPER BOĞUŞLU KİMDİR?

Futbolculuk döneminde Trabzonspor’un da kalesini koruyan Alper Boğuşlu, kaleci antrenörü olarak 2009-2013 yıllarında Trabzonspor Kulübünde görev aldı. Boğuşlu, A Milli Futbol Takımı’nda görev yaptı.

Alper Boğuşlu, Trabzonspor’dayken Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı’ndayken de Fatih Terim’le çalıştı.