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Fenerbahçe Alper Boğuşlu’yu resmen açıkladı…
Fenerbahçe

Fenerbahçe Alper Boğuşlu’yu resmen açıkladı…

Son dakika! Fenerbahçe, kaleci antrenörlüğü görevine Alper Boğuşlu'nun getirildiğini açıkladı. Fenerbahçe kaleci antrenörlüğüne getirilen Alper Boğuşlu aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nda da görev alıyor. İşte, Fenerbahçe tarafından yapılan Alper Boğuşlu açıklaması...

7 Aralık 2018 14:06

Son dakika… Fenerbahçe, kaleci antrenörü eksiğini tecrübeli isim Alper Boğuşlu'yla çözdü…

2009-2013 yıllarında da Trabzonspor’da çalışan Alper Boğuşlu sarı lacivertli kulüpte resmen göreve başladı. Comolli ile bir araya gelen Boğuşlu için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı…

Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

27 Kasım 2018 Fenerbahçe'ye “Fenerbahçeli” kaleci antrenörü Fenerbahçe, kaleci antrenörü eksiğini tecrübeli isim Alper Boğuşlu'yla çözdü. İlgili Haberi Oku

ALPER BOĞUŞLU KİMDİR?

Futbolculuk döneminde Trabzonspor’un da kalesini koruyan Alper Boğuşlu, kaleci antrenörü olarak 2009-2013 yıllarında Trabzonspor Kulübünde görev aldı. Boğuşlu, A Milli Futbol Takımı’nda görev yaptı.

Alper Boğuşlu, Trabzonspor’dayken Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı’ndayken de Fatih Terim’le çalıştı.

Son güncelleme 22:37 | 14 Aralık 2018
Alper Boğuşlu antrenör Fenerbahçe
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