Sergen Yalçın: ‘O pozisyonda ben olsaydım…’

Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, konuğu Beşiktaş’la 0-0 berabere kaldı. Akdeniz ekibi Beşiktaş’ı durdurmayı başarırken net gol fırsatları da yakaladı ancak kaleci Loris Karius’a takıldı. Özellikle Alman kaleci, 90+2’de Lucas Villafanez’in çok net pozisyonda yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

Müsabakanın ardından oyunu değerlendiren efsane solak, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Siz olsaydınız, atar mıydınız?” sorusuna “Ben olsaydım santra yaparlardı” şeklinde bir cevap verdi. Sergen Yalçın maç hakkında ise, “Maçtan önce 1 puan iyi derdim ama oynanan oyundan sonra iyi diyemiyorum. Kazanmamız gereken maçtı. Kazanmamız için pozisyon da bulduk. Son dakikada Lucas Villafanez ile kaçırdığımız pozisyon akıllara zarar” dedi.

Yalçın, “Skordan memnun değilim. Oyuna baktığımızda biraz değişim yaşıyoruz. Savunma işini çözmüş gibiyiz. Beşiktaş’a pozisyon vermedik, ben kenardan öyle gördüm, dışarıdan nasıl gözüktü bilmiyorum ama iyiydik. Yavaş yavaş yukarı doğru gidiyoruz. Daha iyi olacağız” diye konuştu. İlk oyuncu değişikliği hakını 83’te kullanmasıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, “Oyuncu değiştirmeye gerek görmedim. Oynayan oyuncuların hepsi ayakta durabiliyordu. Son anlarda yorgunluk oldu ve o yüzden değişiklik yaptık” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 0-0 Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ile başladı. Nefes kesen mücadelede taraflar 0-0'a razı oldu. Beşiktaş maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselme şansını da tepti. İlgili Haberi Oku