Rıdvan Dilmen ‘VAR, büyüklerin aleyhine oldu’

Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig’i 15. haftasında Beşiktaş2ın Alanya’da Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Son güvlerde çok konuşulan halem hatalarına değinen Dilmen, VAR sistemi ile ilgili ‘VAR geldi, büyüklerin hegomanyası bitti.’ dedi.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları…

“Karius’un son dakikada müthiş çıkardığı bir top vardı. O gol olsa santrası bile olmazdı. Şenol Güneş maç içinde 4 kez taktik değişikliği yaptı. Sergen Yalçın, 80 dakika boyunca ne oyuncu değiştirdi, ne taktik değiştirdi. Şahane bir hakem vardı. Alper Ulusoy müthiş bir maç yönetti. İki takım da istatistiklerini alt üst etti. İkisi de ilk kez 0-0 berabere kaldı. İki takımı izleyenler ilk kez 0-0 gördü. Kötü bir oyun çıktı sahneye. Zayıflayan bir Beşiktaş var. Bilic dönemi dahil geriye giden bir Beşiktaş var. Ama bu Beşiktaş, hem Avrupa’da yarışmaya devam edecek hem de ligde zirve yarışının içinde olacak.

Sergen Yalçın’ın Alanyaspor’a bir güven getirdiğini görebiliyoruz. Beşiktaş, kalan 2 maçını da kazanırsa ligin ilk yarısını 31 puanla kapatacak. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Ben hiç hatırlamıyorum. Bilic döneminden beri Beşiktaş’ın en kötü deplasman performansı. Fikret Orman’ın son zamanlarda hep gündemde olmasından dolayı hep saha dışı şeylerle gündeme geldi takım. Babel niye oynamıyor, Pepe niye oynamıyor, Atiba neden yok gibi soruların bir cevabı yok. Bunları üst üste koyunca, Beşiktaş’ın temel sorununun saha içine yansıyan saha dışı olduğunu görüyoruz. Pepe’nin 2 milli ara sonrası sakat dönmesi, Babel’in taraftarla atışması ve sözleşmesinin uzatılması cevapları bulamıyoruz. Oğuzhan kötü oynayabilir ama son dakikalarda attığı pas, halı sahada atılmaz. Benim bildiğim Oğuzhan, ofsayttaki adama pas atmaz.

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Bir sıkıntı olduğu için demiyorum ama Beşiktaş’ta bir şey var. Şenol Güneş’in de ‘Alın bakalım madem böyle, ben de bunları oynatıyorum’ deyip demediğini bilmiyorum. Planma hatası, kulüpteki problemler, futbolcuların aidiyet ortamından uzaklaşması. Bunların sebeplerini ben bilemem. Atiba tekledi, çünkü 28 yaşında değil. Gökhan Gönül artık öyle değil. Futbolcuların artık yaşı geçiyor. Aynı performans bekleyemezsiniz.

VAR geldi, büyüklerin hegomanyası bitti. İhaleleri sadece hakeme atarsan Babel niye yok, Gomez’i niye sattın sorularından kurtulamazsın. Fikret Orman’ın Beyaz TV’ye katıldığı programı izledim. Herkes bir televizyon programına katılıyor, herkes birbirini yalanlıyor. Ortada bir komedya var. Geçen sene büyük takımlar en az 8 tane haksız gol atıyordu. Yedikleri bir golü de haftalarca konuşuyorlardı. Bugün hakem Alper’e ne diyebilirsiniz? Fenerbahçe şimdi hakeme ne diyecek? Galatasaray ligin en az koşan takımı. Ne diyebilir hakeme? Fikret Orman kendine öz eleştiri yapacak. Fatih Terim kendine öz eleştiri yapacak. Benim oyuncularım neden bu kadar sakatlanıyor diyecek. Belki yanlış kişilerle çalışıyor. Gomis’i satmasalardı şimdi 15 milyon euro kazanacaklardı. Lokomotiv’e bir tane atsa 15 milyon kasada. VAR, büyüklerin aleyhine oldu. Zidane, Celta Vigo’nun teknik direktörü olsaydı VAR için sevinirdi.

Cenk, Aboubakar, Gomez, Negredo derken Mustafa Pektemek, Larin, Güven… Dorukhan diye bir futbolcunun Beşiktaş’ta oynadığını ancak çok iyi takip edenler biliyordu. Beşiktaşlıların düşündüğü takım bu değildi. Ljajic manyak oldu maç içinde. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, bir ortaya gidiyor. Durup ben nereye gideceğim diye düşünmekten oynayamadı. Beşiktaş’ta Karius, Vida, Necip üçlüsü biz gol yemeyeceğiz, siz atarsanız yeneriz dediler. Başta Karius olmak üzere bu üçlü, 1 puanı getirdi. 1. Loris Karius, 2. Vida, 3. ise Necip. Beşiktaş’ın santraforu yok. Beşiktaş’ın santraforu hiçbiri olamaz. Kadro 21 kişi olduğu için girebiliyorlar kadroya. 18 kişi olsa giremezlerdi.”

Şenol Güneş: `Rakibin 0-0 düşüncesi normal ama bizim için değil` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Güneş 'Rakibin 0-0 düşüncesi normal ama bizim için değil.'dedi. İlgili Haberi Oku