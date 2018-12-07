Mesut Özil’in de katıldığı gündeme bomba gibi düşen partide yer alan görgü tanığı yaşananları anlattı

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takım arkadaşları ile birlikte verdiği parti ile gündeme oturdu. Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Mesut Ozil, Sead Kolasinac ve Pierre-Emerick Aubameyang’in yer aldığı parti, İngiltere’de bomba etkisi yarattı. Arsenal Kulübü, partide yer alan futbolculardan savunma alınacağını duyurdu. Partide yer alan bir görgü tanığı, The Sun’a olay yaratan gecede yaşananları anlattı.

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70 kadının yer aldığı belirtilen özel partide futbolcuların içki ve uyuşturucu kullandıklarının altını çizen görgü tanığı “Gördüklerim karşısında şoke oldum. Çevrelerine örnek olması gereken sporcuların böyle davranması beni çok şaşırttı” dedi. Partide yaşanan detaylardan da bahseden tanık şu ifadeleri kullandı:

“Partide çok fazla viski, şampanya ve votka içildi. Futbolcular da içti. Kutularca ‘Nitroz oksit‘ getirildi. Futbolcular, içine nitroz oksit koydukları balonları şişirmeye başladılar. Daha sonra da balondan nefes almaya başladılar. Nefes aldıkça kendilerinden geçiyorlardı. Bazı futbolcular bayıldı. Mesut Özil bir ara balondan büyük bir nefes aldı. Daha sonra dengesini kaybetti ve koltuğa yığıldı. Kıvırcık saçlı futbolcu ise (Matteo Guendouzi’den bahsediyor) en çok etkilenen isim oldu. Balondan bir nefes çektikten sonra tamamen bilincini kaybetti. Kendinden geçmiş bir şekilde kanepeye uzandı. Saat sabahın dördüne geldiğinde bazı futbolcular, birkaç kadın ile birlikte siyah bir minibüse binerek mekandan uzaklaştı.”

Bu kadar tanınmış sporcuların böyle bir harekette bulunmalarına anlam veremediğini belirten görgü tanığı “Ünlü sporcuların genç nesillere örnek olmaları gerek. Birçok çocuk onları role model olarak görüyor. Eğer taraftarlar ya da antrenörleri onların düştükleri halleri görseydi, kesinlikle dehşete düşerlerdi” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDE ALMANYA’DA GÜNDEM OLMUŞTU

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası öncesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi Almanya’da tartışma konusu olan Mesut Özil, yine futbol sahaları dışında bir olayla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası ırkçı saldırıya uğradığını belirterek Almanya Milli Takımı’na veda eden Mesut Özil, takım arkadaşlarıyla dahil olduğu parti nedeniyle Arsenal takımı tarafından kadro dışı bırakılma tehlikesi ile karşı karşıya…

Olay medyaya yansıdıktan sonra bir açıklama yapan Arsenal sözcüsü, futbolculardan savunma alacaklarını ve kadro dışı kalma seçeneği de dahil olmak üzere gereken cezayı vereceklerini söyledi.