Mesut Özil şoku! 1740 saat bilgisayar oyunu oynadı sakatlandı…

Ali GÜLEN /FRANKFURT

İngiltere ve Almanya, Türk kökenli milli futbolcu Mesut Özil'in son iki lig maçı ile üç Avrupa maçında kadroya girememesi, birinde kulübede kalması, birinde ise statta bile olmamasını konuşuyor. Sırt ağrıları çeken Özil'in sakatlığının nedeni 72 gün boyunca oynadığı Fortnite bilgisayar oyunu!

DAILY MAIL: ADI BİLE ANILMIYOR

30 yaşındaki Mesut Özil'in, Arsenal'ın 4-2 kazandığı Tottenham derbisinde de oynamaması üzerine Daily Mail Gazetesi, oyuncunun sırt ağrıları çektiği için kadroda olmadığını yazdı. Haberde teknik direktör Unary Emery’in Özil’in neden oynamadığını açıklamaması üzerine, ”Bu bile onun için yeterince utanç” ifadeleri kullanırken, Alman Bild Gazetesi, olayın perde arkasını açıkladı.

600 OYUN KAZANMA HEDEFİ VAR!

Gazete, Mesut Özil'in futbolla değil, başka bir oyunla ilgilendiğini ve onun bağımlısı olduğunu yazdı. Arsenal'in Blogger'inden atılan bir tweet‘te ünlü futbolcunun, bir tür bilgisayar savaş oyunu olan ‘Fortnite’e kapıldığını ve 600 kez kazanma için çalıştığını yazdı. Bununla ilgili olarak Mesut Özil'in Instagram'da daha önce yayınladığı bir fotoğraf da paylaşıldı. Bu tweet üzerine ‘Wasted on Fortnite’ın istatistik bilgilerinde yapılan incelemede Mesut Özil'in oyun hesabına ulaşıldı.

5221 KEZ OYUNU OYNAMIŞ

Özil'in, 5221 kez oynadığı, her oyunun 20 dakika sürdüğü, toplam 104420 dakikalık oyunun, 1740 saat olduğu ve Özil'in oyun başında gün olarak da 72 gün geçirdiği belirlendi. Oyun, bu yılın yaz ayında piyasaya çıkmış ve milyonlarca kişi tarafından indirilip oynanmaya başlamıştı. Bu kadar uzun süreli bilgisayar oyununun sırt ağrılarına neden olmasının doğal olduğu da uzmanlar tarafından açıklandı. Spor hekimleri de Alman basınına benzer görüşleri bildirdi.

15 GÜNDÜR SOSYAL MEDYADA YOK

Sosyal medyada oldukça aktif olan Mesut Özil'in son günlerde hiç bir şekilde ortaya çıkmadığı, iki haftadır Instagram'da görünmediği, tweet bile atmadığı belirtilirken, konuyla ilgili olarak kendisine ulaşılamadığı da belirtiliyor.

Epic Games tarafından geliştirilen oyun, ağustos ayında Android bilgisayarlara da konuldu. Oyunu, yüz milyonlarca kişi indirdi ve oynuyor. İddialara göre Mesut Özil de, futbol yerine artık onunla ilgileniyor.