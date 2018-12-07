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Medipol Başakşehir’in yıldızı Alexandru Epureanu ülkesinde yılın oyuncusu seçildi
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir’in yıldızı Alexandru Epureanu ülkesinde yılın oyuncusu seçildi

Medipol Başakşehir'in başarılı stoperi Alexandru Epureanu, ülkesi Moldova'da 2018 yılının en iyi oyuncusu seçildi.

7 Aralık 2018 20:31

Medipol Başakşehir’in tecrübeli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, başarılı performansıyla ülkesinde de adından söz ettirdi 32 yaşındaki futbolcu, Moldova’da 2018 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

Bu unvanı 5. kez alarak rekor kıran Epureanu, aynı zamanda Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen Moldavian Football Laureates galasında ‘en iyi defans oyuncusu’ ödülünün de sahibi oldu.

Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertli takımda bu sezon geride kalan 14 haftalık periyotta en fazla süre alan, en çok topla oynayan, en fazla pas ve isabetli pas yapan futbolcu olarak ön plana çıktı. 07 Aralık 2018 Son dakika! Medipol Başakşehir`e PFDK şoku! 3 ila 6 maç ceza verilmesi bekleniyor İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:31 | 7 Aralık 2018
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