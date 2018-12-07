Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden İsveç temsilcisi Malmö’nün başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşında ani bir şekilde vefat eden Jeppsson’ın ailesine, sevenlerine ve taraftarlara başsağlığı dilendi.

İsveçli futbol adamı için yarın kulüp binasında anma töreni düzenleyecek. Malmö, 2010’dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta Malmö’yü ağırlayacak.

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