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Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni belli oldu
İngiltere Premier Lig

Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni belli oldu

Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni ortaya çıktı.

7 Aralık 2018 10:51

Aralarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın da bulunduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni ortaya çıktı. Kazayı inceleyen şirket, yaptığı araştırmaların sonucunda pilot pedallarını kuyruk rotor kanatları ile bağlayan bir mekanizmanın bağlantısının koptuğunu ve pilotun bu nedenden dolayı helikopteri kontrol edemediğini belirtti. Pilot pedalları helikopterin arka bölgesinde bulunan rotor kanatları arasındaki bağlantının kopması nedeniyle pilotun da yapabileceği bir şeyin olmadığı kaydedildi.

30 Ekim 2018 Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha`nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte helikopterde bulunan dört kişi daha hayatını kaybetmişti. İlgili Haberi Oku Leicester City'nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter, West Ham United maçının ardından stat otoparkına düşmüştü. Helikopter kazasında Vichai Srivaddhanaprabha'nın yanı sıra Srivaddhanaprabha’nın yardımcıları Nursara Suknamai ve Kaveporn Punpare ile pilotlar Eric Swaffer ile Izabela Roza Lechowicz de hayatını kaybetmişti.

61 yaşındaki Taylandlı iş insanı Srivaddhanaprabha'nın maçlardan sonra helikopteriyle sahanın ortasından hareket ederek evine ya da tesislere gittiği biliniyordu.

Son güncelleme 10:51 | 7 Aralık 2018
Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha
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