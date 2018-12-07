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Jose Mourinho gözünü Galatasaray’ın genç yıldızına dikti… Çılgın rakam!
Galatasaray

Jose Mourinho gözünü Galatasaray’ın genç yıldızına dikti… Çılgın rakam!

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ozan Kabak'a, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United talip oldu. Jose Mourinho, Ozan Kabak'ı Galatasaray'dan Manchester United'a transfer etmek için kesenin ağzını açtı.

7 Aralık 2018 13:08

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın Menajeri Jose Mourinho, yönetimden savunmaya takviye istedi. Jose Mourinho, Galatasaray’daki performansı ile dikkat çeken Ozan Kabak’ı transfer listesinde birinci sıraya aldı. The Sun’da yer alan habere göre sakatlıklar nedeniyle savunmada bir türlü istikrarı sağlayamayan Jose Mourinho, defansta kadro genişliği yaratmak için gözünü Ozan Kabak’a çevirdi. Jose Mourinho, Ozan Kabak transferi için 20 milyon Euro ayırdı.

04 Aralık 2018 Beşiktaş Galatasaray maçında Dorukhan Toköz ve Ozan Kabak ders verdi Futbolun unutulduğu, teknik direktörlerin sınıfta kaldığı ve hakem kararlarının tartışıldığı Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Dorukhan Toköz ve Ozan Kabak, performanslarıyla alkış aldı. İki genç oyuncunun centilmenlikleri de geleceğe dair umut verdi. İlgili Haberi Oku

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Galatasaray savunmasının banko ismi olmayı başaran Ozan Kabak’ın hava hakimiyeti nedeniyle İngiltere Ligi’ne oldukça uygun olduğunu düşünen Jose Mourinho, genç futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Devre arasında Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanan Manchester United yönetiminin, bu transferde Roma ve Inter Milan ile yarışacağı söyleniyor.

Sezon başında Fatih Terim tarafından genç takımdan A takıma yükseltilen Ozan Kabak, şimdiye kadar çıktığı 10 Süper Lig, 3 de Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray formasını terletti.

Son güncelleme 13:09 | 7 Aralık 2018
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