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Galatasaray sporcularını taşıyan uçaktan zorunlu iniş
Kadınlar Basketbol Ligi

Galatasaray sporcularını taşıyan uçaktan zorunlu iniş

Galatasaray Kadın Basketbol takımının da içinde bulunduğu İstanbul-Bodrum uçağı, sinyalizasyon sistemindeki arızadan dolayı Milas-Bodrum Havalimanını pas geçerek İzmir'e indi.

7 Aralık 2018 21:34

Akşam saatlerinde özel bir firmanın İstanbul-Bodrum seferini yapacak uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaptı. İçerisinde Galatasaray Kadın Basketbol takımının da olduğu uçak, Milas-Bodrum Havalimanı’na inemeyince İzmir’e yönlendirildi. Yolcuların İzmir’de uçak içerisinde bekletildikleri öğrenildi.

Uçağın Bodrum Havalimanına inememe nedeninin ise sinyalizasyon sistemindeki arızadan dolayı kaynaklandığı bildirildi. Arızanın devam etmesi nedeniyle Bodrum Havalimanına gelen uçaklar çevre illere yönlendirildi.

Öte yandan Galatasaray Kadın Basketbol takımının yarın Bodrum Kırçeçeği Kadın Basketbol takımıyla yapacağı karşılaşmanın ertelenmediği öğrenildi.

Son güncelleme 21:34 | 7 Aralık 2018
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