Galatasaray sporcularını taşıyan uçaktan zorunlu iniş

Akşam saatlerinde özel bir firmanın İstanbul-Bodrum seferini yapacak uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaptı. İçerisinde Galatasaray Kadın Basketbol takımının da olduğu uçak, Milas-Bodrum Havalimanı’na inemeyince İzmir’e yönlendirildi. Yolcuların İzmir’de uçak içerisinde bekletildikleri öğrenildi.

Uçağın Bodrum Havalimanına inememe nedeninin ise sinyalizasyon sistemindeki arızadan dolayı kaynaklandığı bildirildi. Arızanın devam etmesi nedeniyle Bodrum Havalimanına gelen uçaklar çevre illere yönlendirildi.

Öte yandan Galatasaray Kadın Basketbol takımının yarın Bodrum Kırçeçeği Kadın Basketbol takımıyla yapacağı karşılaşmanın ertelenmediği öğrenildi.