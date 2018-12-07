FB koltuğunu korumak istiyor! Panathinaikos Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Panathinaikos takımına konuk oluyor. Geride kalan 10 haftada aldığı 9 galibiyet ile liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Panathinaikos karşısında da kazanarak bu haftayı lider kapatmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda saat kaçta?

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 11. Hafta mücadelesinde Panathinaikos, Fenerbahçe’yi konuk edecek. 7 aralık Cuma günü saat 22.30’da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

EUROLEAGUE 20. KARŞILAŞMA

İki takım Euroleague’de daha önce 19 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, Panathinaikos ise 10 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakada Pana evinde 70-68, Fener’de sahasında 67-62 mağlup etti.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe, 84.8 sayı ortalamasıyla oynarken, rakibi Panathinaikos ise 80.1 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.9 sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Keith Langford 12.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.