SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Karadeniz’de ikinci kriz! Ukrayna savaş gemileri yola çıktı
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank’ın maçlarında saat değişikliği!
Diğer Sporlar

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank’ın maçlarında saat değişikliği!

Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarın temsilcilerimiz Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank'ın sahaya çıkacağı yarı final maçlarının saati değişti. Eczacıbaşı'nın maçı TSİ 15.00'ten TSİ 12.00'ye; Vakıf'ın maçı ise TSİ 12.00'den TSİ 15.00'e çekildi.

7 Aralık 2018 19:43

Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türk takımları Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank’ın, yarın yarı finalde yapacakları maçların saati değişti. Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada gruplarındaki tüm maçları kazanarak yarı finale kalan Türk takımlarından Eczacıbaşı VitrA’nın, yarın Brezilya temsilcisi Minas ile oynayacağı karşılaşma TSİ 15.00’ten 12.00’ye çekildi.

VakıfBank ile bir diğer Brezilya temsilcisi Praia arasında yapılacak müsabaka ise TSİ 12.00’den 15.00’e alındı. Maçlar, S Sport’tan naklen yayınlanacak. Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda VakıfBank 2013 ve 2017’de, Eczacıbaşı VitrA ise 2015 ve 2016’da kupaya uzanmıştı. 07 Aralık 2018 Eczacıbaşı VitrA grup lideri olarak yarı finalde Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finale çıkmayı daha önce garantileyen Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nu lider tamamladı. İlgili Haberi Oku

05 Aralık 2018 VakıfBank, Dünya Şampiyonası`nda yarı finale yükseldi VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Volero Le Cannet'i 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:43 | 7 Aralık 2018
eczacıbaşı vitra FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası vakıfbank voleybol
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe