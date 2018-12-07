Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank’ın maçlarında saat değişikliği!

Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türk takımları Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank’ın, yarın yarı finalde yapacakları maçların saati değişti. Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada gruplarındaki tüm maçları kazanarak yarı finale kalan Türk takımlarından Eczacıbaşı VitrA’nın, yarın Brezilya temsilcisi Minas ile oynayacağı karşılaşma TSİ 15.00’ten 12.00’ye çekildi.

VakıfBank ile bir diğer Brezilya temsilcisi Praia arasında yapılacak müsabaka ise TSİ 12.00’den 15.00’e alındı. Maçlar, S Sport’tan naklen yayınlanacak. Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda VakıfBank 2013 ve 2017’de, Eczacıbaşı VitrA ise 2015 ve 2016’da kupaya uzanmıştı. Eczacıbaşı VitrA grup lideri olarak yarı finalde Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finale çıkmayı daha önce garantileyen Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nu lider tamamladı. İlgili Haberi Oku

VakıfBank, Dünya Şampiyonası`nda yarı finale yükseldi VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Volero Le Cannet'i 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi. İlgili Haberi Oku