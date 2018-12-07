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Eczacıbaşı VitrA grup lideri olarak yarı finalde
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Eczacıbaşı VitrA grup lideri olarak yarı finalde

Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finale çıkmayı daha önce garantileyen Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nu lider tamamladı.

7 Aralık 2018 11:39

Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finali garantileyen Eczacıbaşı VitrA, B Grubu’ndaki son müsabakasında Brezilya temsilcisi Praia’yı 3-1 yenerek grubu lider olarak tamamladı.

Çin’in Shaoxing kentinden oynanan turnuvadaki karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Geriden gelen Eczacıbaşı VitrA 23-23 beraberliği sağladı. Praia, her öne geçtiğinde Eczacıbaşı VitrA eşitliği yakaladı. Turuncu-beyazlı takım, tekrar 25-25 beraberliği sağlamasına rağmen ilk seti 27-25 kaybetti.

İkinci sete kötü başlayan Eczacıbaşı Vitra, ilk teknik molayı 8-4 geride geçti. İkinci teknik molada rakibinin 16-14 üstünlüğüne engel olamayan turuncu-beyazlı takım, setin son bölümünü iyi oynadı. Son bölümde 22-21 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, bu seti 25-21 kazanarak maçta 1-1 beraberliği sağladı.

Eczacıbaşı VitrA, üçüncü sette üstün bir oyun sergiledi. Teknik molaları 8-4 ve 16-8 önde geçen turuncu-beyazlılar, seti de 25-11 alarak maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Mücadelenin dördüncü setine kötü başlayan ve ilk teknik molayı 8-7 geride tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, hücumda etkili oldu ve ikinci teknik molaya 16-13 önde girdi. Son bölümde üstünlüğünü sürdüren ve seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı VitrA, Brezilya temsilcisini 3-1 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde, VakıfBank-Minas (Brezilya) karşılaşmasının mağlubuyla yarın karşı karşıya gelecek.

Salon: Olimpiyat Spor Merkez

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Praia: Fawcett, Da Silva, Pavao, Rodrigues, Claudino, Lloyd (Pinto, Montibeller, Da Kruz, Jacintho, Braga, Marinho)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Boskovic, Büşra Kılıçlı, Gamze Alikaya, Gibbemeyer, Koung Kim (Simge Şebnem Aköz, Beyza Arıcı, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 27-25, 21-25, 11-25, 21-25

Süre: 114 dakika (32, 30, 22, 30)

Son güncelleme 11:39 | 7 Aralık 2018
Eczacıbaşı VirtA FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
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