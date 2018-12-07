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Cengiz Ünder için Kuzey Londra çekişmesi!
İngiltere Premier Lig

Cengiz Ünder için Kuzey Londra çekişmesi!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın ardından bir başka Kuzey Londra ekibi Arsenal'in Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için harekete geçtiği belirtildi.

7 Aralık 2018 07:23

Premier Lig takımlarının Cengiz Ünder sevdası bitmiyor! Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder’e Tottenham’ın ardından Arsenal’in de talip olduğu iddia edildi.

İngiliz basınının haberine göre Tottenham, Roma tarafından kabul edilmeyen 30 milyon euroluk teklifin ardından bu kez teklifini 52 milyon euroya çıkarttı. Arsenal’in de Cengiz savaşına dahil olduğu ve Roma’ya aynı teklifi ileteceği kaydedildi.

OCAK AYINDA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

İki Kuzey Londra takımının Ocak ayı transfer döneminde Cengiz için Roma’nın kapısını çalacağı ve resmi tekliflerini iletecekleri belilrtildi. Cengiz’in Arsenal’e gitmesi halinde ise Mkhitaryan’ın yerini alacağı açıklandı.

”EN ÇOK İSTEDİĞİM LİG…”

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 17 maça çıkarken 4 gol ve 5 asist üretti. Öte yandan İngiliz basını, Cengiz’in 2017’de bir röportajda söylediği ”En beğendiğim ligler La Liga, Bundesliga ve Premier Lig. Ancak en çok Premier Lig’de oynamak istiyorum.” sözlerine de yer verdi.

Son güncelleme 07:23 | 7 Aralık 2018
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