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CANLI YAYIN: Panathinaikos Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe koltuğunu korumak istiyor
Euroleague

CANLI YAYIN: Panathinaikos Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe koltuğunu korumak istiyor

Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı canlı izle! Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Panathinaikos takımına konuk oluyor. İlk 10 haftada gösterdiği performansla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Panathinaikos karşısında da kazanarak liderlik koltuğunu korumak istiyor.

7 Aralık 2018 21:25

Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu CSKA Moskova’dan alan Fenerbahçe Euroleague 11. haftada Panathinaikos karşısında galibiyet arıyor. İki takım Euroleague'de daha önce 19 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, Panathinaikos ise 10 kez rakibini mağlup etti. Fenerbahçe zorlu rakibini yenerek hem galibiyet sayısını eşitlemek hem de zirvedeki koltuğunu korumak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Panathinaikos Fenerbahçe maçı canlı yayını yer alıyor.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE CANLI İZLE

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 11. Hafta mücadelesinde Panathinaikos, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 7 aralık Cuma günü saat 22.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 22:11 | 7 Aralık 2018
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