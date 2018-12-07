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CANLI YAYIN: Anadolu Efes Real Madrid maçı canlı izle! Efes zafer arıyor!
Euroleague

CANLI YAYIN: Anadolu Efes Real Madrid maçı canlı izle! Efes zafer arıyor!

THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında Anadolu Efes Basketbol Takımı, İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek. Ev sahibi avantajını kullanarak maçı kazanmak isteyen temsilcimiz, şu ana kadar sekiz galibiyet aldı. Bu önemli maça kısa bir süre kala, yayıncı kanal ve saat bilgisi basketbolseverlerin merak ettiği konu oldu. Peki, Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

7 Aralık 2018 20:28

Euroelague 11. haftasında Real Madrid, temsilcimiz Anadolu Efes’e konuk oluyor. Avrupa Ligi tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Seyirci desteğini arkasına alarak kazanmak isteyen Anadolu Efes Real Madrid’in gerisinde 4. sırada yer alıyor. İşte, Anadolu Efes Real Madrid canlı yayını…

ANADOLU EFES REAL MADRİD CANLI İZLE

ANADOLU EFES İÇ SAHA AVANTAJINI KULLANACAK

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kazanmak için tüm enerjilerini ortaya koyacaklarını belirterek, “Real Madrid karşısında taraftarımızın da yaratacağı iç saha atmosferi ile birlikte galip gelmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız.” dedi.

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden Ataman, “Real Madrid takımı özellikle hücumda Facundo Campazzo ve Jaycee Carroll’ı çok etkili kullanıyor. Pota altında da Walter Tavares, Gustavo Ayon ve Anthony Randolph gibi fizik gücü yüksek oyuncuları var.” ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu James Anderson ise iç sahadaki iyi performanslarını sürdürmek için maça çıkacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Real Madrid de bizim gibi sekiz galibiyete sahip. Biz de bu maçı kazanarak, galibiyet sayısı olarak sıralamada onların üzerine çıkmak istiyoruz. Ama tabii ki kolay olmayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son maçımızı kaybettik. Şimdi yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Taraftarlarımızın salonu doldurup bizi desteklemelerini ve yeni bir zafer için motive etmelerini bekliyoruz.”

Son güncelleme 20:59 | 7 Aralık 2018
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