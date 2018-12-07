CANLI YAYIN: Alanyaspor Beşiktaş canlı izle! BJK art arda 3. galibiyeti istiyor

Süper Lig’de 15. hafta Alanyaspor Beşiktaş maçı ile başlıyor. Son iki maçını kazanarak ve geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray’ı yenerek moral bulan Beşiktaş Alanyaspor karşısında da 3 puan kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Sergen Yalçın ile birlikte toparlanmaya çalışan Alanyaspor zorlu rakibi karşısında kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadeleyi canlı yayın takip etmek isteyen futbol severler için Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI ANLATIM

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven

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ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak. Yarın akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ATİBA REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmada rekor için forma bekleyecek.

Hutchinson, teknik direktör Şenol Güneş’in Alanya’da şans vermesi halinde Beşiktaş’ın Süper Lig’de en çok görev alan yabancı oyuncusu unvanını elde edecek.

Siyah-beyazlılarda 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, sezon başında takımdan uzak kaldı. Bu sezon 9 lig maçında görev yapan ve toplamda 156 kez Beşiktaş forması altında sahaya çıkan Hutchinson, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Tomas Sivok’u yakaladı.

Kanadalı orta saha oyuncusu, Şenol Güneş’in Alanya deplasmanında kendisini oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş’ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

Çek stoper Sivok, Beşiktaş’ta 2008 yılından itibaren 156 lig maçında forma giymişti.

ADRİANO SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, bugünkü mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

AYTEMİZ ALANYASPOR İLE MAÇLAR

Süper Lig’de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.

Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1’lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018’de ise sahadan 2-1 ve 1-0’lık galibiyetlerle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor’a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.