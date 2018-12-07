Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? BJK ilk 11 belli oldu!

Süper Lig’de 15. hafta heyecanı Alanyaspor Beşiktaş maçı ile başlıyor. Oynadığı son iki karşılaşmayı kazanarak ligde yoluna moralli şekilde devam eden Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yükselişe geçmeye çalışan Alanyaspor karşısında mücadele edecek. Beşiktaş’ta Pepe, Enzo Roco, Babel, Lens ve Caner sakatlıkları nedeniyle sahada yerini alamayacak. Ev sahibi Alanyaspor’da ise Mbilla, Barış, Ufuk sakatlıkları nedeniyle forma giyemecek. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Merih Demiral da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Alanyaspor BJK maçı detayları…

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor’un konuğu olacak. Yarın akşam saat 20:00’de başlayacak karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Alanyaspor: Haydar- Baiano, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven

5 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens’in bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.

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ADRİANO SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, bugünkü mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

ATİBA REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmada rekor için forma bekleyecek.

Hutchinson, teknik direktör Şenol Güneş'in Alanya'da şans vermesi halinde Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok görev alan yabancı oyuncusu unvanını elde edecek.

Siyah-beyazlılarda 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, sezon başında takımdan uzak kaldı. Bu sezon 9 lig maçında görev yapan ve toplamda 156 kez Beşiktaş forması altında sahaya çıkan Hutchinson, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Tomas Sivok'u yakaladı.

Kanadalı orta saha oyuncusu, Şenol Güneş'in Alanya deplasmanında kendisini oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

Çek stoper Sivok, Beşiktaş'ta 2008 yılından itibaren 156 lig maçında forma giymişti.