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Beşiktaş’tan Malmö’ye başsağlığı mesajı
Beşiktaş

Beşiktaş’tan Malmö’ye başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden Malmö Kulübü Başkanı Hakan Jeppsson için başsağlığı mesajı yayımladı.

7 Aralık 2018 18:53

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşılan mesajda, bugün aniden hayata veda eden 57 yaşındaki Hakan Jeppsson için Malmö camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta İsveç temsilcisi Malmö’yü ağırlayacak.

İsveçli futbol adamı için yarın kulüp binasında anma töreni düzenlenecek. Malmö, 2010’dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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Son güncelleme 18:53 | 7 Aralık 2018
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