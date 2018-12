Beşiktaş’tan Malmö’ye başsağlığı mesajı

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşılan mesajda, bugün aniden hayata veda eden 57 yaşındaki Hakan Jeppsson için Malmö camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta İsveç temsilcisi Malmö’yü ağırlayacak.

İsveçli futbol adamı için yarın kulüp binasında anma töreni düzenlenecek. Malmö, 2010’dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Our deepest condolences to Malmö FF community upon the sudden passing of their President Hakan Jeppsson… @Malmo_FF Beşiktaş JK pic.twitter.com/tOB9XuaXGT

— Beşiktaş JK (@Besiktas) 7 Aralık 2018